У вівторок, 17 вересня, в Польщі знайшли тіла ще двох людей, які загинули через повінь, що охопила Європу. Загальна кількість жертв паводку зросла до семи.

Про це повідомляє місцеве видання РАР.

Заступниця інспектора поліції Віолетта Мартушевська повідомила про трагічні знахідки, пов’язані з руйнівними повенями на півдні Польщі. У місті Льондек-Здруй в автомобілі було виявлено тіло чоловіка, який, як з’ясувалося, не був місцевим мешканцем.

Згодом ще одне тіло знайшли на руслі річки в місті Стронє Сльонські, особу загиблого ще встановлюють.

Таким чином загальна кількість жертв внаслідок негоди у країнах Європи становить щонайменше 19 людей.