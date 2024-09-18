У Польщі через повінь розширюють зону стихійного лиха і борються з мародерами

Про це повідомляє місцеве видання РАР.

Заступниця інспектора поліції Віолетта Мартушевська повідомила про трагічні знахідки, пов’язані з руйнівними повенями на півдні Польщі. У місті Льондек-Здруй в автомобілі було виявлено тіло чоловіка, який, як з’ясувалося, не був місцевим мешканцем.

Згодом ще одне тіло знайшли на руслі річки в місті Стронє Сльонські, особу загиблого ще встановлюють.

Таким чином загальна кількість жертв внаслідок негоди у країнах Європи становить щонайменше 19 людей.