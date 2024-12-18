Про це міністр оборони розповів на своїй сторінці у Facebook.
“Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат”, — йдеться у повідомленні.
Як працює сервіс:
- Цифровий рапорт. Військовослужбовець подає заявку через додаток, яка автоматично надходить до Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП).
- Підтвердження та прибуття. Протягом 24 годин військовий має з’явитися до обраного відділу ВСП, де оформлюють документи, видають припис та забезпечують безпечне повернення до однієї з 17 визначених військових частин.
- Відновлення виплат. Командир військової частини протягом 72 годин після прибуття забезпечує відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій.
- Можливість переведення. За необхідності, після повернення на службу військовослужбовець може подати рапорт на зміну місця служби, також через “Армія+”.
Умєров зазначив, усі етапи супроводжуються сповіщеннями в додатку з чіткими інструкціями подальших дій. Новий сервіс забезпечує прозорий та безпечний процес повернення військових до лав Збройних Сил України.
“Ми розуміємо, наскільки важливою є підтримка та мотивація кожного бійця. Цей сервіс створений для того, щоб надати чіткий і прозорий шлях до відновлення на службі. Вмотивоване військо – це наш шлях до перемоги!” — написав очільник Міноборони.
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