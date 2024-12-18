Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про запуск нового сервісу в додатку "Армія+", який дозволяє військовослужбовцям подати цифровий рапорт для повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Процедура максимально спрощена та займає лише 5 хвилин.

Про це міністр оборони розповів на своїй сторінці у Facebook.

“Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат”, — йдеться у повідомленні.

Як працює сервіс:

Цифровий рапорт. Військовослужбовець подає заявку через додаток, яка автоматично надходить до Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП). Підтвердження та прибуття. Протягом 24 годин військовий має з’явитися до обраного відділу ВСП, де оформлюють документи, видають припис та забезпечують безпечне повернення до однієї з 17 визначених військових частин. Відновлення виплат. Командир військової частини протягом 72 годин після прибуття забезпечує відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій. Можливість переведення. За необхідності, після повернення на службу військовослужбовець може подати рапорт на зміну місця служби, також через “Армія+”.

Умєров зазначив, усі етапи супроводжуються сповіщеннями в додатку з чіткими інструкціями подальших дій. Новий сервіс забезпечує прозорий та безпечний процес повернення військових до лав Збройних Сил України.

“Ми розуміємо, наскільки важливою є підтримка та мотивація кожного бійця. Цей сервіс створений для того, щоб надати чіткий і прозорий шлях до відновлення на службі. Вмотивоване військо – це наш шлях до перемоги!” — написав очільник Міноборони.