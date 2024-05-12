Про це пише CTK.
Павел переконаний, що мир з Росією не може бути досягнутий шляхом прийняття задекларованих Росією цілей. У зв’язку з цим він закликав до подальшої підтримки України та встановлення “чітких кордонів” з Росією.
Однак чеський президент усвідомлює, що Росія не може досягти військового успіху в Україні, і вважає, що все ще існує можливість дипломатичних переговорів, а не “безглуздого витрачання ресурсів і людських життів”. Водночас він вважає, що Україна навряд чи зможе відновити всю свою територію в осяжному майбутньому.
Також, за словами Павла, ніхто не заперечує, що Україна приєднається до НАТО в майбутньому, але Москві потрібно дати зрозуміти, що це не становить”прямої загрози”.