Про це повідомила народна депутатка, очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

За її словами, повертати українців з-за кордону є непростою задачею. На це вливає те, що більшість вимушених емігрантів – жінки з дітьми, які вже встигли на новому місці влаштувати побут, вивчити мову та оформити дітей у навчальні заклади. Повернення цієї категорії українців “з кожним місяцем все менш реальне, попри їх бажання щодо цього”, зауважила Шуляк.

“Саме тому, як би сумно не було це визнавати, але вважаю, що після перемоги буде певний відсоток українців, яких повернути буде дуже важко, хтось взагалі не захоче повертатися”, – зауважила Шуляк.

Вона підкреслила, що навіть після перемоги значна кількість українців продовжуватиме вважати першочерговим фактором повернення саме безпековий. Також вкрай важливо в самій Україні створити умови, щоб українці хотіли повертатися додому, додала нардепка.

Нагадаємо, в уряді з’явиться нова інституція — Міністерство повернення українців. Наразі у фракції «Слуга Народу» обговорюють кандидатів, які могли б очолити нове міністерство.