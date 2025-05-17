У Гельсінкі, столиці Фінляндії, відбулася важлива міжнародна конференція, присвячена поверненню українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила під час війни. Цей захід, що отримав назву Deported Ukrainian Children: Europe’s Actions (“Депортовані українські діти: дії Європи”), був організований Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) та парламентом Фінляндії за підтримки першої леді країни Сюзанн Іннес-Стубб.

У конференції взяли участь представники парламентів європейських країн, міжнародних організацій, правозахисники та експерти. Серед ключових доповідачів були генсек ПАРЄ Деспіна Чацівасіліу, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та єврокомісар з питань юстиції Майкл МакГрат.

Дарія Зарівна, радниця керівника Офісу президента України, представила ініціативу Bring Kids Back UA, яка має на меті повернення дітей. В рамках цього проєкту вже вдалося повернути 1307 дітей, яких незаконно депортувала або перемістила Росія.

Гелена Кеннеді, директорка Інституту з прав людини, підкреслила, що міжнародна експертна група працює над створенням правових механізмів для забезпечення повернення дітей в Україну.

Факти про викрадення українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше повідомляла, що на кінець березня 2023 року українська влада має точні дані про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через триваючу окупацію їх точна кількість залишається невідомою.

5 квітня 2023 року 49 країн світу в спільній заяві засудили Росію за спробу легітимізувати викрадення українських дітей на засіданні Ради Безпеки ООН. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН та закликала до її відповідальності в Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі немає єдиного прозорого механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

17 квітня 2025 року український парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №12385, який передбачає реалізацію права дітей на статус постраждалих внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів.

22 квітня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №12170, що передбачає відповідальність за депортацію та затримку репатріації дітей з військових мотивів представниками іноземних держав.