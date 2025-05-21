Сергій Гнезділов, який раніше пішов у самовільне залишення частини (СЗЧ), повернувся до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. У своєму коментарі він поділився враженнями про повернення на службу, про тиск суспільства та влади, а також про підтримку з боку командування.

Після звільнення у залі суду в січні 2025 року, Сергій повернувся до бригади, де служив раніше. Він зазначив, що не має жодних проблем з керівництвом: «У мене завжди були чудові стосунки з командуванням. Коли я йшов, це не було конфліктом. Прийняли мене добре, я продовжую службу», – розповів він.

Проте, Сергій був здивований, наскільки суспільство і влада намагалися зосередити увагу на його особистості, а не на проблемах, які спонукали його до дій: «Я помилявся, вважаючи, що не переключать увагу з проблеми на мене». Він зізнається, що не очікував такої реакції, і найбільше його вразив негатив у соцмережах, де намагалися дискредитувати його особистість.

«Я думав, що якщо у тебе чиста репутація, до тебе не причепляться. Але виявилося, що навіть без негативної історії завжди можна вигадати щось», – зазначив Гнезділов.

Повернення до служби дало йому новий досвід і змусило краще зрозуміти країну та людей, яких він захищає: «Я нарешті розумію цю країну і людей, за яких воюю. Ми можемо воювати за кордони 1991 року, але чужими руками». Він також підкреслив, що дискусії про мобілізацію часто ігнорують права військових, зосереджуючи увагу на правах цивільних.

«Я вимагатиму загального військового обов’язку, а не прав для тих, кого мобілізують. Чому я маю чути про їхні права, якщо мої права вже давно знівельовані?» – запитує Сергій.

Ситуація з Сергієм Гнезділовим

21 вересня 2024 року Сергій оголосив у Facebook про своє рішення залишити частину, щоб привернути увагу до необхідності встановлення термінів служби для мобілізованих. Після цього у бригаді розпочали службове розслідування, а Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом дезертирства.

9 жовтня його затримали за підозрою у самовільному залишенні частини. Його дії кваліфікували за статтею, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Проте 23 січня 2025 року суд задовольнив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та повернення на службу.

Про Сергія Гнезділова

Сергій Гнезділов – український військовий та громадський активіст, який добровільно вступив до Збройних сил України у 2019 році. Він брав участь у боях на Донеччині, зокрема в Пісках і Бахмуті. Також він є засновником культурного фестивалю «ВиделкаFest» у Вилковому та ведучим подкасту, де обговорює питання мілітаризації суспільства.