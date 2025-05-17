Сім’я Сосницьких з села Хорлупи на Волині з нетерпінням очікує повернення 25-річного захисника Дениса Сосницького, який нещодавно був звільнений з російського полону. Він став одним із семи військовослужбовців з Волині, які повернулися додому 6 травня в рамках 64-го обміну полоненими між Україною та Росією.

Мати Дениса, Оксана Сосницька, поділилася, що поки що не мала можливості побачити сина особисто, оскільки він проходить реабілітацію. Родина підтримує зв’язок з Денисом через відеодзвінки. За словами матері, син сильно схуд – при зрості 180 сантиметрів його вага становила лише 61 кілограм. Проте за тиждень реабілітації він вже набрав 3 кілограми.

Денис провів у полоні майже два роки, потрапивши до рук ворога 21 травня 2023 року поблизу Куп’янська. За його словами, підтримка рідних, зокрема листи, які він отримував, допомагали йому витримувати важкі часи. Особливо його підбадьорив лист, в якому повідомлялося, що з батьком, який також служить на фронті, все гаразд. «Мені прийшов лист від рідних, що з татом усе добре, бо я дуже за нього переживав, – розповідає Денис. – І дівчина написала, що чекає. Це мотивувало не здаватися, триматися. Я прокидався і засинав з молитвою», – ділиться він.

Оксана Сосницька слухає голос сина через телефон і згадує, як Денис пішов до війська на початку 2023 року, пройшов навчання в Іспанії, а потім служив у 14-й окремій механізованій бригаді. За тиждень до полону він отримав контузію. «Після контузії Денис казав мені: “Мамо, ти не уявляєш, як хочеться жити”. Ці слова підтримували мене весь цей час. Я залишилася вдома сама – чоловік на фронті, син у полоні, а старша донька має свою сім’ю», – розповідає мати.

Батько Дениса, Володимир, демобілізувався у серпні минулого року через полон сина. Він захищав Україну з початку повномасштабної війни, служив у 2-му окремому стрілецькому батальйоні ЗСУ. За оборону П’ятихаток отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест».

Володимир Сосницький зазначає, що ніколи не втрачав надії на повернення сина. Наразі батьки планують відвідати Дениса на реабілітації, щоб підтримати його в цей важливий період відновлення.