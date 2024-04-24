Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури колишньому депутату Одеської міськради заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, ексдепутат співпрацював з представниками федеральної служби охорони РФ.
“Він передав колекцію раритетних автівок для експонування на виставці «Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба ФСО РФ у Москві”, – йдеться у повідомленні.
“За активну співпрацю з країною агресором одеський депутат систематично отримував схвальні відгуки від представників політичної еліти ворога, а також був нагороджений грамотою від генерала ФСО РФ”,– зазначили у прокуратурі.
Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.
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