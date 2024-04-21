Якщо військовозобов'язаний не з'являється на встановлений термін до ТЦК, не актуалізує свої дані або не проходить ВЛК, то згідно з новими законодавчими змінами, цій особі буде видана "вимога".

Про це інформується у дописі.

“Новий закон про посилення мобілізації 10449 запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою. Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто”, – кажуть у повідомленні.

До того ж, замість обмеження в керуванні автомобілем до особи, що ухиляється від мобілізації, можуть прийняти міри, як грошовий штраф.

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування авто.