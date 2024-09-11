Військовозобов'язані громадяни отримають повістки поштою незалежно від того, чи оновлювали вони свої дані.

Про це повідомив Телеграф з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

«Повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Це може бути повістка для проходження міської лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо всі дані уточнені, і є підтвердження, що людина придатна за станом здоров’я, немає відстрочки чи інших причин для звільнення», — зазначив Істомін.

Він також додав, що відправка повісток поштою призначена для того, щоб пришвидшити процес мобілізації, заощадити ресурси та зменшити навантаження на особовий склад. Такий спосіб також дозволяє «викликати тих громадян, які не працюють або яких складно знайти іншими способами».

Істомін пояснив, що повістки надсилаються громадянам, які оновили дані, на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Ця інформація автоматично витягується з бази даних Оберіг, яка об’єднує дані з різних реєстрів.