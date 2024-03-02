Про це речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат сказав в етері телемарафону. Водночас він наголосив, що наразі деталями поділитися не може.

“Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня, окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше”, — сказав він.

Так, зазначив Ігнат, що вже шостий день поспіль в небі не спостерігається ДРЛО А-50. Безумовно, випадки частого знищення ворожих літаків на великих відстанях є серйозним психологічним фактором для російських пілотів.

Щобільше, завдяки регулярній ліквідації ворожих бортів наші воїни, каже Ігнат, мають змогу “перевести подих”. Річ у тім, що серйозну загрозу становлять авіабомби. Для того, щоб кинути її далі, треба підлетіти ближче.