Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Зазначається, що радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шести керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Також на цю годину підтверджується збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.
При цьому відмічається, що 46 російських безпілотників були локаційно втрачені, інформація щодо їх збиття чи падіння уточнюється.
На вказану годину ПС ЗСУ повідомляли про наявність у повітряному просторі України кількох ворожих БпЛА. Про їх збиття станом на 15:20 не повідомлялось.
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