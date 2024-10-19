У ніч на суботу, 19 жовтня, (починаючи із 21:00 18 жовтня) російські війська завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами (район пусків – акваторія Чорного моря), ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ). Збити вдалося 42 БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шести керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12:00 в результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також на цю годину підтверджується збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

При цьому відмічається, що 46 російських безпілотників були локаційно втрачені, інформація щодо їх збиття чи падіння уточнюється.

На вказану годину ПС ЗСУ повідомляли про наявність у повітряному просторі України кількох ворожих БпЛА. Про їх збиття станом на 15:20 не повідомлялось.