Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Як зазначає командування ПС ЗСУ, за перший місяць 2025 року вдалося збити: 31 крилату ракету Х-101, “Калібр”, “Іскандер-К”;

2 балістичні ракети “Іскандер-М”; 12 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

1595 ударних БпЛА типу “Shahed”;

388 розвідувальних безпілотників;

236 БпЛА інших типів.

“За січень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 220 літаковильотів на повітряну розвідку, винищувальне прикриття, вогневе ураження та авіаційну підтримку наземних підрозділів. З них 77 — на вогневе ураження, 79 — на винищувальне авіаційне прикриття”, — йдеться у повідомлені.

Крім того, у січні 2025 року авіація знищила 215 повітряних цілей, уразила командні пункти, пункти управління БпЛА, райони зосередження техніки та живої сили.

Зауважимо, що у ніч на 2 лютого противник атакував Україну 55 ударним БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на ранок підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у десяти областях країни. Ще 13 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не призвели до негативних наслідків.