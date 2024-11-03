У ніч на 3 листопада (починаючи із 17:30 2 листопада) російські війська завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та запустили 96 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачені, один БпЛА полетів у Білорусь.

Наразі (станом на 09:25) у повітрі знаходяться два ударних БпЛА. Бойова робота щодо їх збиття триває.

Повітряний напад цієї ночі відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.