Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
“Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області”, — йдеться у дописі генерал-лейтенанта.
Унаслідок падіння уламків сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, постраждали дві особи, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У двох постраждалих незначні поранення, вони отримали медичну допомогу на місці та не потребують ушпиталення, написав начальник Київської обладміністраці Руслан Кравченко.
ДСНС залучила дві одиниці техніки та 15 рятувальників для ліквідації наслідків атаки.
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