Повітряні сили України завдали удару по взводному опорному пункту в Курську

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що було уражено пункт управління безпілотниками, підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ), техніку, озброєння та до 40 російських військовослужбовців.

Нагадуємо, що російська армія відчуває серйозний дефіцит людських ресурсів на Курщині.