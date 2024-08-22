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Повітряні сили України завдали удару по взводному опорному пункту в Курську

22 серпня збройні сили використали високоточні американські бомби GBU-39.

Четвер, 22 серпня 2024, 22:16

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що було уражено пункт управління безпілотниками, підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ), техніку, озброєння та до 40 російських військовослужбовців.

Нагадуємо, що російська армія відчуває серйозний дефіцит людських ресурсів на Курщині.

Теги: атака, Курськ, Україна

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