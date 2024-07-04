Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 4 липня росіяни атакували 22-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із Курської обл. – РФ.
“В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 “шахед” у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей”, — йдеться у повідомленні.
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