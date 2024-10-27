У ніч на неділю, 27 жовтня, (із 21:00 26 жовтня) російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із російських напрямків – Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Ще 32 російських безпілотники були локаційно втрачені, один полетів у напрямку Білорусі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, українські дрони атакували аеродром у російському Липецьку. За тиждень це вже друга атака по аеродрому “Липецьк-2”, де базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31.