збиття шахедів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Ще 32 російських безпілотники були локаційно втрачені, один полетів у напрямку Білорусі.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, українські дрони атакували аеродром у російському Липецьку. За тиждень це вже друга атака по аеродрому “Липецьк-2”, де базуються літаки Су-34, Су-35 і МіГ-31.

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