Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.
Окрім цього, по Дніпропетровщині було завдано удару балістичною ракетою “Іскандер-М” з території Ростовської області РФ, а Харківщина зазнала атаки керованими авіабомбами.
Станом на 08:30 ранку підтверджено збиття 50 ворожих безпілотників у різних областях: Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській. Водночас 27 дронів уражено в інших регіонах країни.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — зазначили у Повітряних силах.
- Сили ППО знешкодили всі безпілотники під час нічної атаки на Київ
- Юрій Ігнат відповів на критику нардепки Безуглої щодо переведення військових з ППО у піхоту
- Марʼяна Безугла пояснила, чому стали рідше збивати дрони