У ніч на 4 листопада 2024 року ворог здійснив масштабну повітряну атаку по Україні, запустивши 80 ударних безпілотників типу "Shahed" та інших невстановлених дронів з напрямків Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Окрім цього, по Дніпропетровщині було завдано удару балістичною ракетою “Іскандер-М” з території Ростовської області РФ, а Харківщина зазнала атаки керованими авіабомбами.

Станом на 08:30 ранку підтверджено збиття 50 ворожих безпілотників у різних областях: Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській. Водночас 27 дронів уражено в інших регіонах країни.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

“Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — зазначили у Повітряних силах.