Вночі другого квітня, російські окупанти завдали удару по Україні безпілотниками й ракетою. Сили протиповітряної оборони повідомили, що вдалося збити 9 дронів з 10.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що російські війська атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованих територій Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Повідомляється, що підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять “Shahed-136/131” у межах Дніпропетровської області. Чи збили військові ракету, у повідомленні не уточнюється.