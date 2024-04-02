Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що російські війська атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованих територій Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).
Повідомляється, що підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять “Shahed-136/131” у межах Дніпропетровської області. Чи збили військові ракету, у повідомленні не уточнюється.
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