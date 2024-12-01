збиття шахедів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один досі перебуває в повітрі.

“Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Нагадаємо, зранку 1 грудня російські війська атакували столицю України ударними безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів, яка загрожували Києву. 

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