У ніч на 1 грудня 2024 року (із 20:00 30 листопада) із напрямків Курськ, Орел, Брянськ (РФ) російські війська атакували територію України 78 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один досі перебуває в повітрі.

“Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, зранку 1 грудня російські війська атакували столицю України ударними безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів, яка загрожували Києву.