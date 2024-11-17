Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 безпілотників.
За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БпЛА:
- 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;
- 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).
До сьогоднішнього повітряного нападу Росія залучила сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальніх бомбардувальники Ту-22М3, п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, десять винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі — носії крилатих ракет.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.
Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.
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