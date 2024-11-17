У ніч проти 17 листопада російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками типу "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 безпілотників.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БпЛА:

1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;

4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До сьогоднішнього повітряного нападу Росія залучила сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальніх бомбардувальники Ту-22М3, п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, десять винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі — носії крилатих ракет.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.