Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника 120 ракет та 90 безпілотників.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БпЛА:

  • 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;
  • 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 42 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До сьогоднішнього повітряного нападу Росія залучила сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальніх бомбардувальники Ту-22М3, п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, десять винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі — носії крилатих ракет. 

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.