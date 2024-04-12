Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 12 квітня 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму) та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Донеччини.

“В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей”, – йдеться у повідомленні.