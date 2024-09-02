У ніч на 2 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 35 ракет різних типів і 23 ударні дрони Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 ракети та 20 дронів.

Цю інформацію повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни завдали ударів із Брянської, Воронезької та Курської областей, запустивши 16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23. Також 14 крилатих ракет Х-101 були випущені з літаків Ту-95МС над Волгоградською областю.

Крім того, 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 та 1 ракета невстановленого типу були запущені з Бєлгородської області, а з Приморсько-Ахтарська відправили 23 «шахеди».

Під ударом опинилися Київська, Сумська та Харківська області. Збиття зафіксували в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областей.

Загалом було збито 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 ударних дронів. Ще одна ракета Х-101 та три дрони не досягли своїх цілей і впали самі.