Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українські підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи збили 32 ворожі дрони над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Київською та Житомирською областями.
Ще 16 безпілотників локаційно втрачено, а 2 вийшли за межі контрольованого повітряного простору та попрямували у напрямку Білорусі.
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