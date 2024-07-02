“1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму”, — написав Олещук.

За його словами, українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російської армії, а також ліквідовують важливі військові об’єкти у глибокому тилу окупантів.

Нагадаємо, житель Севастополя 1 липня повідомив “Суспільне Крим”, що у місті чули вибухи, а після них було видно стовп диму у стороні Балаклави.

Водночас окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що п’ять повітряних цілей було знищено в небі над акваторією Чорного моря і в Балаклавському районі.