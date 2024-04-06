Українські військові збили над Чорним морем два російські розвідувальні безпілотники, повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.
“Вдень 6 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Військово-морські сили ЗСУ інформували, що після нічної атаки Росія вивела в Чорне море ракетоносій із загальним залпом до 4 ракет “Калібр”.
Як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 6 квітня російські війська атакували 32 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ), а також шістьма ракетами різних типів, зокрема трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області. Сили ППО знищили три крилаті ракети і 28 «шахедів».
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