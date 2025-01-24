Відповідаючи на заяви заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка про те, що Росія домагатиметься відмови України від вступу до НАТО, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав ці вимоги «повною фігнею».

Грушко висловив свою думку в ефірі телеканалу «Росія-24», яку цитує “Интерфакс“, стверджуючи, що рішення Бухарестського саміту НАТО, яке закріпило намір прийняти Україну та Грузію до Альянсу, є «катастрофічним для європейської безпеки». Він також додав, що це рішення стало причиною війни в Україні, і Росія вимагає «залізобетонних гарантій», що Україна не вступить до НАТО.

На ці заяви Тихий відповів, підкресливши, що архітектура європейської безпеки побудована на захисті від агресії Росії, і зазначив, що Росія не має права виставляти умови з цього питання.

«Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня», — резюмував він.