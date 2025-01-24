Грушко висловив свою думку в ефірі телеканалу «Росія-24», яку цитує “Интерфакс“, стверджуючи, що рішення Бухарестського саміту НАТО, яке закріпило намір прийняти Україну та Грузію до Альянсу, є «катастрофічним для європейської безпеки». Він також додав, що це рішення стало причиною війни в Україні, і Росія вимагає «залізобетонних гарантій», що Україна не вступить до НАТО.
На ці заяви Тихий відповів, підкресливши, що архітектура європейської безпеки побудована на захисті від агресії Росії, і зазначив, що Росія не має права виставляти умови з цього питання.
«Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня», — резюмував він.
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