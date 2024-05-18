У 2019 році Володимир Зеленський був обраний на п’ятирічний термін. Якщо він не піде на другий термін або зазнає поразки на виборах, його повноваження закінчаться навесні 2024 року, після інавгурації нового президента. 20 травня виповнюється рівно п’ять років з того моменту, коли Зеленський став президентом.

У зв’язку із загостренням бойових дій, Зеленський скасував усі міжнародні візити. У четвер, 16 травня, він провів засідання Ставки головнокомандувача у Харкові та висловив впевненість у тому, що українські війська зможуть зірвати російський наступ. У планах президента також підготовка до червневого “саміту миру”, продовження спорудження фортифікацій, посилення української армії та перелом ситуації на фронті.

Замість цього, для російської пропаганди та багатьох українських опонентів Зеленського, наступний понеділок стане його останнім днем на посаді президента України. Цей день вони сприймають як перехід Зеленського у статус “простроченого президента”, а Україну – як країну без легітимної влади.

Заявляють, що в даний момент відбувається найбільш масштабна комплексна інформаційна операція російських спецслужб в історії, спрямована на знищення законної влади в Україні та перемогу над Києвом у війні.

Проблема полягає в колізії декількох статей української Конституції. З одного боку, основний закон передбачає, що термін повноважень президента України становить п’ять років. З іншого боку, в Конституції зазначено, що президент перебуває на посаді до обрання та інавгурації наступного глави держави. З третього боку, Конституція прямо забороняє проведення виборів до Верховної Ради під час воєнного стану, але заборони на проведення президентських виборів у її тексті немає.

Якщо президентський термін триває п’ять років, то останнім днем президентства Володимира Зеленського буде 20 травня 2024 року. Згідно з Конституцією, його мав би замінити переможець президентських виборів, але вибори ще не були призначені, хоча їх проведення дозволяє Конституція.

Однак, якщо це вже сталося, то варто визнати, що з 21 травня Володимир Зеленський перестане бути легітимним президентом. Тому він повинен піти у відставку і передати свої повноваження спікеру Верховної Ради, як це передбачено Конституцією. У нашому випадку, член президентської партії “Слуга народу” Руслан Стефанчук, який є в.о. президента, повинен залишатися на цій посаді до проведення нових виборів, незалежно від того, коли вони відбудуться.

Прихильники юридичної теорії нагадують, що перебування спікера парламенту у статусі в.о. президента не є новиною для України. У лютому 2014 року, після втечі Віктора Януковича з Києва, Олександра Турчинова було обрано спікером парламенту, і він виконував обов’язки глави держави протягом трьох місяців, до інавгурації Петра Порошенка.

Перелік людей, які сумніваються у легітимності президента Володимира Зеленського після 20 травня, досить широкий – від колишнього однопартійця Олександра Дубінського, до глави російського МЗС Сергія Лаврова. Їх об’єднує те, що вони є опонентами, а іноді і ворогами українського лідера.

Один з найпростіших аргументів, який вони використовують, полягає в тому, що жоден український президент не перебував на посаді протягом точно п’яти років. Наприклад, другий термін Леоніда Кучми був розтягнутий через Майдан-2004 і третій тур президентських виборів, що тривав п’ять років і два місяці. Проте, незважаючи на це, ніколи не виникало сумнівів щодо легітимності будь-якого з українських президентів у зв’язку з цим.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що норми Конституції стосовно терміну повноважень президента у воєнний час “сформульовані таким чином, що той, хто хоче знайти, до чого придратися або на чому побудувати теорію змови, той це знайде”.

“Запитати б авторів-розробників (Конституції), чи була в цьому якась глобальна ідея. Це мені було б дуже цікаво. Я підозрюю, що це був просто недолік техніки, неуважність”, — розповів Малюська.

У середині 90-х, коли розроблявся текст української Конституції, автори не передбачали можливості повномасштабної війни в Україні, тому, ймовірно, не приділяли достатньо серйозної уваги відповідним положенням. Роман Безсмертний, один з авторів Конституції, колишній віцепрем’єр та посол України в Білорусі, який зараз працює університетським викладачем, згадує, що найкращі юридичні експерти країни жорстко дискутували про ці формулювання.

За його словами, перед авторами Конституції стояли дві великі задачі. Перша – незалежно від усього уникнути загрози переривання влади, створення “вакууму влади” в державі. Тому в Конституцію було внесено однозначне положення, що президент залишається на своєму посту до приходу його наступника, навіть якщо його не обрано.

Друга, продовжує Безсмертний, полягає в тому, щоб уникнути можливості узурпації влади будь-яким суб’єктом у кризових обставинах. З цією метою автори Конституції вирішили посилити роль Верховної Ради, включивши до Основного закону норму про заборону парламентських виборів під час воєнного стану.

Тому, констатує Безсмертний, Конституція наказує Зеленському залишатися на президентському посту, допоки на легітимних виборах не буде обрано його наступника.

Навіть сам спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який нібито мав би стати в.о. президента замість Зеленського, заявляє, що він не має жодних сумнівів у легітимності чинного президента і після 20 травня.