Президент Росії Володимир Путін використав зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня, щоб продемонструвати свою відмову від тимчасового припинення вогню та початку переговорів на користь нібито остаточного завершення війни. Така риторика очільника Кремля цілком відповідає його цілям зі знищення української державності.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що під час зустрічі з угорським прем’єром, Путін закликав до повного виходу України з «Донбасу та Новоросії» як передумови припинення війни. Тим самим російський диктатор хоче схилити Україну до визнання російської окупації Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей та до здачі Україною всієї території, яку Росія зараз поки не окупувала в межах цих чотирьох областей.

“Путін вимагає як здачі значної частини території та народу України російській окупації, так і капітуляції українських військових перед будь-якими переговорами щодо завершення війни”, — наголошують у звіті.

Водночас в ISW зауважують, що уявні кордони “Новоросії” є предметом суперечок серед російських ультранаціоналістів, і Путін і Кремль регулярно вказують, що вони мають на меті територіальне захоплення поза межами адміністративних кордонів чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала.

На думку аналітиків, Путін майже напевно використав би капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети — “повалення демократично обраного уряду України та заміни його проросійським урядом і політичною системою на його смак”.