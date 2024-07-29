Ексклюзивне фото отримало видання Kyiv Post.
Зазначається, що Київ всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами з ПВК “Вагнер”.
Джерела Kyiv Post в Силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність фото.
“Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК “Вагнер”, — зазначив співрозмовник видання.
Туареги розгромили колону “вагнерівців” — що відомо
Армія Малі та її російські союзники зазнали серйозної невдачі та значних втрат у суботу. 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною “Вагнера” у цій африканській країні.
Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п’ятницю – 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків “Вагнера”, інші ж потрапили в полон.
Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону у понеділок, 29 липня, заявив, що “повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців”, додавши, що “про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде”.
- Полонені “вагнерівці” та колишні бійці “Штурм Z” воюють в РДК на боці України
- Кремль встановлює контроль над колишніми бойовиками Вагнера
- Збройні сили РФ не в змозі контролювати найманців із глобального півдня, — “Атеш”