Туареги позували із прапором України після розгрому колони "вагнерівців" у Малі. Ймовірно, що у такий спосіб повстанці-туареги вирішили висловити свою підтримку і вдячність Україні, яка, як відомо, переслідує бойовиків ПВК "Вагнер" на Африканському континенті.

Ексклюзивне фото отримало видання Kyiv Post.

Зазначається, що Київ всебічно підтримує будь-які сили в різних частинах Африки, які борються з терористами з ПВК “Вагнер”.

Джерела Kyiv Post в Силах оборони та безпеки України підтвердили автентичність фото.

“Так, це точно фото туарегів після розгрому колони терористів ПВК “Вагнер”, — зазначив співрозмовник видання.

Туареги розгромили колону “вагнерівців” — що відомо

Армія Малі та її російські союзники зазнали серйозної невдачі та значних втрат у суботу. 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною “Вагнера” у цій африканській країні.

Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п’ятницю – 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків “Вагнера”, інші ж потрапили в полон.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону у понеділок, 29 липня, заявив, що “повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців”, додавши, що “про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, але продовження буде”.