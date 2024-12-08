Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану.

За цією інформацією, об’єднані сили сирійської опозиції у неділю вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.

“Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада. Для переміщених осіб у всьому світі – вільна Сирія чекає на вас”, — написав командир бойового угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» Хасан Абдул-Гані в дописі на WhatsApp.

Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що він перебуває у себе вдома й не має наміру залишати столицю.

Аль-Джалалі додав, що його уряд готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом.