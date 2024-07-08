У Дніпровському районі Києва четверо людей загинули під час повторної російської атаки 8 липня.

Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба з надзвичайнмх ситуацій.

«Повторний обстріл столиці. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється», – ідеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники.

Під час повітряної тривоги у Києві близько 13:00 пролунав вибух.

Як раніше повідомлялося, під час атаки 8 липня було випущено понад 40 ракет різних типів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.