Про це у Телеграмі повідомляє Державна служба з надзвичайнмх ситуацій.
«Повторний обстріл столиці. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється», – ідеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники.
Під час повітряної тривоги у Києві близько 13:00 пролунав вибух.
Як раніше повідомлялося, під час атаки 8 липня було випущено понад 40 ракет різних типів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.
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