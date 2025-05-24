Аварія електропостачання на Каннському кінофестивалі 2025: подробиці інциденту

За даними телеканалу BFMTV

На Каннському кінофестивалі сталася серйозна аварія електропостачання, яка торкнулася французького департаменту Приморські Альпи. За даними місцевої префектури, близько 1600 домогосподарств у Каннах та сусідніх населених пунктах залишилися без електрики.

Відключення електрики стало наслідком пожежі на підстанції Biançon, що спалахнула приблизно о третій годині ночі. Вогонь пошкодив лінію електропередачі, а близько 10-ї години ранку впала одна з опор, що ускладнило процес відновлення електропостачання. Правоохоронці наразі розглядають версію підпалу як можливу причину інциденту.

Незважаючи на цю аварію, Палац фестивалів і конгресів у Каннах зміг перейти на резервне живлення, що дозволяє провести церемонію закриття кінофестивалю, заплановану на суботу, без затримок.

Про Каннський кінофестиваль

Каннський кінофестиваль – це один з найвідоміших міжнародних кінофестивалів, який щорічно проходить у місті Канни, Франція. Він входить до «великої п’ятірки» найпрестижніших кінофестивалів світу, поряд із фестивалями в Торонто, Венеції, Берліні та «Санденсі».

Протягом своєї історії фестиваль зазнав численних змін, але завжди залишався важливою подією для кінематографістів. Тут вручається одна з найпрестижніших нагород у світі кіно – «Золота пальмова гілка» за найкращий фільм.

Крім основної конкурсної програми, фестиваль включає кілька паралельних секцій, таких як «Особливий погляд» і «Тиждень критиків», які сприяють відкриттю нових талантів та цікавих кінематографічних напрямків.

У 2025 році в паралельній програмі «Двотижневик режисерів» буде представлений український документальний фільм «Мілітантропос», створений режисерами Єлизаветою Сміт, Аліною Горловою та Семеном Мозговим. У програмі «Особливий погляд» дебютує режисер Гарріс Дікінсон зі стрічкою Urchin, в якій одну з ролей виконала українська акторка Карина Химчук, відома за фільмами «Ти мене любиш?» та «Королі репу».

Також у студентській програмі La Cinef змагатиметься фільм Поліни Піддубної «Моя бабуся – парашутистка».