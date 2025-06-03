Повне знеструмлення окупованих територій Запорізької та Херсонської областей

Як повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости

У Росії оголосили про повне знеструмлення тимчасово окупованих територій Запорізької області та частини Херсонщини. Цю інформацію оприлюднили представники окупаційних адміністрацій регіонів.

В Telegram-каналі “губернатор” Запорізької області, призначений Росією, Євген Балицький зазначив, що внаслідок обстрілів було пошкоджено високовольтне обладнання в північно-західній частині регіону. Він повідомив, що електропостачання відсутнє на всій території окупованої області.

Окрім того, “губернатор” Херсонщини додав, що уламки збитих безпілотників пошкодили підстанцію в Генічеському районі Херсонської області, а також підстанцію в окупованому Мелітопольському районі Запорізької області. За його словами, без електрики залишилися 150 населених пунктів.

Пропагандистське видання “РИА Новости” повідомляє, що радіаційний фон на території окупованої Запорізької АЕС залишається в межах норми, і порушень в експлуатації станції не зафіксовано. Про це заявила так звана “директорка з комунікацій” ЗАЕС Євгенія Яшина.