Атака на енергетичну інфраструктуру Сумщини: перебої з електропостачанням

Як повідомляють у повідомленні АТ “Сумиобленерго”
На Сумщині, зокрема в Сумах, Сумському та Охтирському районах, спостерігаються перебої з електропостачанням через нещодавню атаку російських військ на енергетичну інфраструктуру. Цю інформацію підтвердили в АТ “Сумиобленерго”.
Компанія утримується від розголошення деталей наслідків атаки та закликає громадськість не поширювати інформацію про точні місця влучань.
“Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.”
8 липня КП “Електроавтотранс” повідомило про призупинення руху тролейбусів без автономного ходу на маршруті від зупинки Шестидесятників до кінцевої зупинки 12 мікрорайону через аварійне відключення електроенергії.
Ввечері 7 липня російські війська завдали удару безпілотником по одному з об’єктів АТ “Сумиобленерго”, що призвело до пошкодження енергетичного обладнання. В результаті близько 23 000 абонентів залишилися без електрики, про що повідомили в Міністерстві енергетики.
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