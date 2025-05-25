Відключення електроенергії у Миколаєві 26 травня: графік та райони

Про це 25 травня повідомили в АТ “Миколаївобленерго”

26 травня частина Миколаєва та області залишиться без електрики через заплановані ремонтні роботи. Це пов’язано з необхідністю проведення технічного обслуговування та реконструкції електромереж. Відповідну інформацію оприлюднили в АТ “Миколаївобленерго” 25 травня.

Відключення електропостачання торкнуться кількох районів, зокрема Миколаївської, Корабельної та Первомайської дільниць. Кожен район матиме свій графік відключень, що дозволить мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

Окремі графіки відключень будуть надані для Миколаївської та Корабельної дільниць, а також для Первомайської та інших регіонів, таких як Березанська, Братська, Баштанська, Веселинівська, Вознесенська, Врадіївська, Єланецька, Доманівська, Кривоозерська, Казанківська, Березнегуватська, Новобузька, Очаківська, Новоодеська та Снігурівська. Кожен з цих районів отримає детальний розклад відключень.

АТ “Миколаївобленерго” рекомендує мешканцям врахувати цю інформацію при плануванні своїх справ на 26 травня, щоб уникнути незручностей, пов’язаних з відсутністю електропостачання.