Атака російських безпілотників на Харків 11 липня: вибухи та руйнування в центрі міста

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі

Рано вранці 11 липня, приблизно о 05:25, Харків зазнав трьох потужних вибухів внаслідок атаки російських ударних безпілотників. Основний удар припав на центр міста, що викликало значні руйнування.

Міський голова Харкова, Ігор Терехов, повідомив, що за попередніми даними, внаслідок атаки є поранені серед мешканців житлових районів.

Крім того, в результаті вибухів у медичному закладі були вибиті вікна, що свідчить про силу удару.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, зазначив, що в Салтівському районі сталося влучання в триповерхову житлову будівлю, що призвело до виникнення пожежі.

На даний момент інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися, і місцеві служби працюють над ліквідацією наслідків.