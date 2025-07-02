Потужний шторм у Новому Південному Уельсі: понад 33 000 без світла

Про це повідомляє The Guardian.

У штаті Новий Південний Уельс, Австралія, після потужних штормових вітрів та злив, понад 33 000 людей залишилися без електрики. Основними причинами цього стали повалені дерева, пошкоджені електролінії та зірвані дахи. Про це повідомляє The Guardian.

Служба надзвичайних ситуацій штату зафіксувала понад 2870 випадків, пов’язаних із наслідками прибережного шторму. Мережеві оператори підтвердили, що значна кількість абонентів залишилася без світла.

Протягом останніх 24 годин Державний оперативний центр ДСНС отримав понад 2390 звернень про допомогу. На місцях подій працювали більше 1900 волонтерів та рятувальників, які надавали допомогу мешканцям: закидали піском будівлі, вибивали двері в небезпечних ситуаціях, накривали дахи брезентом, шукали зниклих безвісти та прибирали уламки з доріг і будівель.

1 липня мешканців центрального узбережжя закликали до евакуації через загрозу ерозії узбережжя. Станом на 2 липня вранці діяли попередження про небезпечні хвилі, які можуть завдати серйозних пошкоджень будівлям.

“Небезпечні умови ще не закінчилися,” – зазначила метеоролог бюро Хелен Рід, – “враховуючи, що численні попередження все ще діють. Існує попередження про сувору погоду щодо руйнівних вітрів та сильних опадів.”

Транспортна служба Нового Південного Уельсу рекомендує пасажирам поїздів уникати необов’язкових поїздок. Через негоду скасовано кілька рейсів, а також спостерігаються затримки та зміни в розкладі. Очікується, що експлуатація однієї злітно-посадкової смуги триватиме з урахуванням погодних умов.