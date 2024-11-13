Про це пише Bloomberg.

У “Благодійному фонді Сергія Притули” рівень пожертв знизився на приблизно п’яту частину, а у загальному цього року вдалося зібрати 1,4 млрд грн. Щоб зібрати таку саму суму коштів, як і в попередні роки, необхідно працювати втричі більше, зазначили у фонді.

Громадська організація “Армія SOS”, яка займається виготовленням дронів, закупівлею та програмуванням планшетів для артилеристів тощо, повідомила про десятикратне падіння надходжень, а у фонді “Повернись живим” зафіксували зменшення внесків на 15%.

Чому українці стали менше донатити

У серпні 47 % опитаних українців, які донатять із 2022-го, заявили, що роблять це в тих самих обсягах, що й рік тому. Натомість 34 % респондентів за останній рік зменшили обсяги своїх пожертв.

Найпоширенішою причиною зменшення підтримки називають зниження рівня доходів і заощаджень — 61 % серед тих, хто раніше долучався до фінансової допомоги армії, переселенцям та/або постраждалим від війни, але останнім часом жертвував менше, ніж рік тому.

Серед інших причин — корупційні скандали в органах влади, які знизили мотивацію жертвувати власні кошти, а також випадки шахрайства під виглядом збору коштів.