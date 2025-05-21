21 травня на території Білоцерківської теплової електростанції сталася велика пожежа, внаслідок якої загинули дві особи. Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області Вікторія Рубан.

Пожежа спалахнула в недіючій градирні, яка призначена для охолодження води на території ТЕЦ. Вогонь охопив площу 960 квадратних метрів, але завдяки злагодженим діям рятувальників, його вдалося швидко ліквідувати.

На місці події працювали 32 рятувальники та 7 одиниць техніки, які оперативно вжили заходів для гасіння вогню та запобігли його подальшому розповсюдженню.

В даний час фахівці встановлюють причини виникнення пожежі. Розслідування триває, щоб з’ясувати всі обставини трагедії та вжити необхідних заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо на промислових об’єктах та в зонах з підвищеним ризиком виникнення пожеж.