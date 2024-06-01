Про це повідомляє Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
“Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки виникла пожежа”, – проінформувала Онищук.
До ліквідації пожежі були залучені 101 вогнеборця та 33 одиниці техніки. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.
Відомо, що у ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу “Shahed”.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., акваторія Каспійського моря (рф);
4 балістичні ракети “Іскандер-М” (із Криму);
1 крилату ракету “Іскандер-К” (із Криму);
10 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);
3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
47 ударних БпЛА типу “Shahed” (район пусків Приморсько-Ахтарськ (рф).
В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:
30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
4 крилаті ракети “Калібр”;
1 крилату ракету “Іскандер-К”;
46 ударних БпЛА типу “Shahed”.