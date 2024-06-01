Унаслідок ракетної атаки, що сталася 1 червня, в Івано-Франківській області виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

“Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки виникла пожежа”, – проінформувала Онищук.

До ліквідації пожежі були залучені 101 вогнеборця та 33 одиниці техніки. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Відомо, що у ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу “Shahed”.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., акваторія Каспійського моря (рф);

4 балістичні ракети “Іскандер-М” (із Криму);

1 крилату ракету “Іскандер-К” (із Криму);

10 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу “Shahed” (район пусків Приморсько-Ахтарськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети “Калібр”;

1 крилату ракету “Іскандер-К”;

46 ударних БпЛА типу “Shahed”.