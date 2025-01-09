У середу ввечері в Голлівудських пагорбах спалахнула нова пожежа, ще більше ускладнюючи ситуацію, оскільки рятувальні служби вже боролися з кількома великими пожежами в Лос-Анджелесі. Вогонь охопив район, асоційований з американською кіноіндустрією, що викликало паніку серед мешканців.

Про це повідомляє The New York Times.

Незважаючи на те, що пожежі є звичним явищем для Південної Каліфорнії, побачити вогонь, що загрожує густонаселеним міським районам, було для багатьох шокуючим. Пожежа, яка отримала назву “Сансет”, охопила 60 акрів території та станом на 9 годину вечора за місцевим часом не була локалізована. Мандатна евакуація торкнулася мешканців, що проживають між Мулголланд Драйв і Голлівуд Бульваром, тоді як попередження про евакуацію поширили на захід вздовж Сансет Бульвару до Вест-Голлівуду і Беверлі-Гіллз.

“Вулиці, які згадуються, викликають асоціації з розкішшю і гламуром кіноіндустрії, а неподалік стоїть відомий знак «Голлівуд»”, – йдеться у повідомленні.

Станом на середу ввечері, унаслідок пожеж у регіоні загинули п’ятеро осіб, понад 25 тисяч акрів землі вигоріло, а понад 100 тисяч людей отримали наказ залишити свої домівки. Безліч будинків залишилися без електрики, а в повітрі літали іскри, як світлячки, серед густого диму, що затемнював небо.

Найбільшою пожежою став “Палісейдс Фаєр”, яка охопила 15 тисяч акрів і знищила понад 1,000 будівель, ставши найруйнівнішою в історії Лос-Анджелеса за даними Cal Fire, державної пожежної служби.

“Близько 16 мільйонів людей у Південній Каліфорнії перебували під попередженням про червоний рівень небезпеки через пожежі”, – повідомили в Національній метеорологічній службі.

Метеорологи попередили, що хоча сильні вітри і суха погода можуть ослабнути вночі, загроза залишиться високою щонайменше до четверга, а можливо, і до п’ятниці.