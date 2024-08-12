Пожежа, що розпочалась ввечері 11 серпня на Запорізькій АЕС, станом на ранок понеділка, 12 серпня, припинилась.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Тримаємо ситуацію на контролі”, — йдеться у дописі.

За його словами, рівень радіації на Нікопольщині в нормі.

Нагадаємо, ввечері у неділю, 11 серпня, в багатьох Telegram-каналах з’явилися фото із зображенням пожежі на Запорізькій атомній електростанції. Вірогідними причинами цього інциденту, на думку Енергоатому, може бути або недбалість російських окупантів, або свідомий підпал градирні.

Ці приміщення ворог використовує для складування і приховування військового обладнання та амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.