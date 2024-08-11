Про це пише начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
За неофіційними даними, росіяни підпалили автомобільні шини в градирні, що може бути провокацією або спробою викликати паніку на правому березі колишнього водосховища.
Зараз Запорізька АЕС функціонує в штатному режимі, враховуючи умови окупації.
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