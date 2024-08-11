11 серпня в Telegram-каналах з'явилися фото, які нібито зображують пожежу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це пише начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За неофіційними даними, росіяни підпалили автомобільні шини в градирні, що може бути провокацією або спробою викликати паніку на правому березі колишнього водосховища.

Зараз Запорізька АЕС функціонує в штатному режимі, враховуючи умови окупації.