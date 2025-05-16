16 травня вранці у Святошинському районі Києва сталася пожежа в нежитловій будівлі, викликана атакою безпілотників на столицю. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Згідно з інформацією, уламки дронів впали на територію котельні. Також у житловому секторі Святошинського району зазнали пошкоджень вікна та кілька автомобілів.

На місцях подій працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Голова КМВА повідомив, що цієї ночі в повітряному просторі Києва та його околицях було зафіксовано 17 російських ударних дронів. Уламки збитих безпілотників впали на п’яти різних локаціях, всі вони розташовані в одному районі.

Крім того, раніше було оголошено, що Київ планує надати додаткові виплати мешканцям, які потребуватимуть тимчасового житла на період відновлення пошкодженого внаслідок російських атак житла.