У Гайдарабаді, Індія, сталася жахлива трагедія: внаслідок великої пожежі в багатоповерховому житловому будинку загинули щонайменше 17 людей. Ця подія трапилася в неділю, 18 травня, і викликала широкий резонанс у суспільстві.

Пожежа розпочалася на першому поверсі будівлі і швидко охопила верхні поверхи, що призвело до значних жертв. Серед загиблих виявилися шестеро дітей, які не досягли п’яти років, що ще більше підкреслює трагічність ситуації.

Міністр гірничої промисловості Індії Кішан Редді повідомив, що попередньою причиною займання вважається коротке замикання в електромережі. Наразі триває офіційне розслідування, яке має на меті з’ясувати всі обставини інциденту.

Місцева влада вже розпочала надання допомоги родинам постраждалих та організувала рятувальні роботи, щоб уникнути подальших жертв. Ця трагедія ще раз підкреслює важливість посилення заходів пожежної безпеки в житлових будинках, особливо в густонаселених районах індійських міст.