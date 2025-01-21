Про це повідомляє видання Daily Sabah.
Двоє з десяти загиблих померли внаслідок стрибка з верхніх поверхів готелю, намагаючись врятуватися від полум’я. Усі загиблі та постраждалі — турецькі громадяни.
Інцидент стався близько 03:30 за місцевим часом (02:00 за Києвом) на четвертому поверсі 11-поверхового готелю, де перебувало 234 гостей. Причину займання поки що не з’ясовано.
Пожежу вдалося локалізувати на нижчих поверхах завдяки оперативному втручанню пожежних бригад.
Евакуйованих людей розмістили в інших готелях регіону. Гірськолижний курорт Карталкая, популярний серед місцевих жителів, розташований на вершині гір Кьороглу, за 40 км від міста Болу та 270 км від Стамбула.
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