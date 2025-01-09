У Малібу згорів будинок Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, розташований у районі Пасифік-Палісейдс, штат Каліфорнія. Від будинку, що мав три спальні та три ванні кімнати, майже нічого не залишилося.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела.

Президент США Джо Байден раніше заявив, що отримав інформацію про можливе знищення будинку сина.

“Мій син живе тут із дружиною. Учора вони отримали повідомлення, що їхній будинок, імовірно, згорів дотла. Сьогодні (9 січня), схоже, він усе ще стоїть, але я в цьому не впевнений”, — зазначив Байден.

За даними видання, Гантер Байден орендував цей будинок за 15 800 доларів на місяць, а його вартість оцінюється в 4 мільйони доларів.

Будинок є одним із кількох орендованих у Малібу Гантера за останні роки. Його попередня резиденція також була в пляжному місті.

За інформацією ЗМІ, Гантер використовував приміщення для роботи над своїми картинами, які також були знищені.

Вогонь зруйнував і сусідній будинок, який орендувала служба безпеки Гантера Байдена. Оренда цього будинку коштувала 16 тисяч доларів на місяць.