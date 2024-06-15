Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«Київщина: 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії», – йдеться в повідомленні ДСНС.
Додамо, що у ніч проти 12 червня Росія атакувала ракетами та безпілотниками Київ та Київську область. Було зафіксовано пошкодження через падіння уламків у двох районах області. Зокрема, виникла пожежа на промисловому об’єкті. На місці працювали 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
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