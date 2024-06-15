Через три доби вдалося загасити пожежу у Київські області, що виникла на одному з промислових підприємств після російського удару.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Київщина: 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Додамо, що у ніч проти 12 червня Росія атакувала ракетами та безпілотниками Київ та Київську область. Було зафіксовано пошкодження через падіння уламків у двох районах області. Зокрема, виникла пожежа на промисловому об’єкті. На місці працювали 249 чоловік особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.